ВИДЕО | Наглая кража розовых кустов на бульваре Сыпрузе: чем все закончилось?

Инцидент произошел 21 июля в 14:20. У цветочного вора были с собой лопата и большой черный пластиковый мешок, куда он складывал кусты. Затем мужчина вместе с добычей покинул место происшествия на припаркованном рядом с Olerex автомобиле Mercedes.

Преступление заснял и отправил в МуПо местный житель, живущий неподалеку. Муниципальная полиция сообщила о произошедшем в Мустамяэскую районную управу, передала ей доказательный материал с тем, чтобы районные власти подали заявление в полицию.

Однако, как выяснилось, до полиции дело не дошло. "Причиненный экономический ущерб — меньше 15 евро, поэтому в данном случае было принято решение не перегружать полицию необходимостью рассматривать такого рода заявление", — комментирует инцидент глава столичной пресс-службы Кристина Россман.

"Районная управа обратилась к таллиннцам через социальные медиа с просьбой опознать человека, совершившего кражу, чтобы город смог оперативно решить ситуацию. Однако, к сожалению, результата не последовало. Тем не менее, по нашей оценке, это сообщение в социальных медиа имело свой профилактический эффект — больше цветы не пропадали", — добавила она.