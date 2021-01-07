ВИДЕО | Начиная с 15 января для въезда в Эстонию требуется не позднее 72 часов до этого сдать тест на коронавирус

Юри Ратас начал пресс-конференцию с осуждения произошедшего в США захвата Капитолия: "Это была прямая и насильственная атака на демократию".

Он также высказался насчет убийства молодой матери на улице Юмера: "Мне самому сложно понять и осознать, что маленькие дети остались без матери. Верю, что правоохранительные учреждения выяснят все обстоятельства, несмотря на то, что любимую мать детям это не вернет".

Что касается ситуации с COVID-19 в Эстонии, то готовы первые результаты анализа сточных вод, которые показали, что на праздники эстоноземельцы активно путешествовали внутри страны. Коронавирус масштабно распространился по Эстонии и достиг многих мест, отметил Ратас.

После обеда правительство вместе с научным консультативным советом продолжит обсуждение учебного процесса в школах. Под вопросом также спорт и деятельность по интересам.

В Харьюмаа и Ида-Вирумаа ограничения в школах останутся, за исключением учебы 1-4, 9 и 12 классов.

Начиная с 15 января вступает в силу требование, согласно которому для въезда в Эстонию требуется отрицательный тест на коронавирус, сделанный не позднее 72 часов до этого, или же тест нужно незамедлительно сдать в Эстонии, рассказал Урмас Рейнсалу.

От этого требования освобождены трансграничные работники и те, кто проезжает через Эстонию транзитом.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!