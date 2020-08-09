ВИДЕО | На трассе Таллинн-Рапла столкнулись две машины, одна перевернулась на крышу, другая врезалась в дерево

Сегодня днем ​​в 12:50 поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в деревне Рёа в уезде Рапла. По предварительным данным, автомобиль Škoda по неизвестной причине выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Toyota.

В результате аварии один из автомобилей перевернулся на крышу, а другой врезался в дерево. За рулем была женщина, которую врачи доставили в больницу. На месте установлено, что водитель Toyota был трезв и имеет право управлять автомобилем, водитель Skoda также имеет право управлять автомобилем, трезвость выявляется в ходе проверки.

Из-за хорошей погоды люди сейчас активнее передвигаются по стране, поэтому от всех водителей требуется очень внимательно следить за дорогой и адекватно оценивать состояние своего здоровья во время вождения. Если вас начало клонить в сон в раскаленной машине или вы почувствовали себя плохо, сделайте перерыв, выпейте освежающей холодной воды и, если возможно, поменяйтесь местами с пассажиром, который чувствует себя лучше и может вести машину.