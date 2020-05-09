ВИДЕО | На собрании ООН Рейнсалу упрекнул Россию в продолжающейся агрессии. Представитель РФ Василий Небензя рассказал свое видение истории

Урмас Рейнсалу в своем выступлении упомянул, что не все страны, к сожалению, извлекли из конфликта уроки, и упрекнул Россию за агрессию в Грузии и Украине.

"Мы осуждаем подобное незаконное применение силы. Мы обязаны продолжать политику непризнания", — сказал он в отношении действий России в Донбассе, Крыму и Грузии.

Министр также подчеркнул, что России не выучила и уроки, связанные со свободой.Кроме того Рейнсалу заявил о необходимости продолжать расследовать преступления коммунизма и других диктатур.

"Мы осуждаем недавние попытки манипулирования историческими событиями и оправдания пакта Молотова-Риббентропа, как мы видим делается в РФ. Мы все должны помнить, что после войны многие Европейский государства на полвека оказались под гнетом СССР, и их лишили свободы, суверенитета, достоинства, прав человека и возможности свободного развития", — сказал Рейнсалу.

"Фактом является и то, что если преступления нацизма были осуждены в Нюрнберге, но до сих пор сохраняется острая необходимость дать моральную оценку и провести юридическое расследование преступлений тоталитарного коммунизма СССР и других диктатур, торжествовавших в Европе", — заявил министр.

У посла России при ООН Василия Небензи было свое представление об этом. Хотя у каждого выступающего было отведено на речь три минуты, Небензя превысили лимит в несколько раз и объяснял свою точку зрения 14 минут.



Вначале он показал висящие за его спиной фотографии празднования Дня победы 75 лет назад. "Это была победа для всех советских людей", — сказал он и перечислил все народы ,входившие в советский союз. Он также рассказал о георгиевской ленточки и традициях празднования 9 мая в России.

Небензя упомянул, что именно красная армия освободила мир от нацизма. "СССР был главной жертвой этой войны", — считает он.

Как указал представитель РФ, величайшим уроком Второй мировой войны, было то, что "человечество осознало потребность в вакцине против идеологии ненависти".

"Вердикт Нюрнбергского трибунала об этом был однозначным, конфликты были признаны конфликтами, военные преступления были названы военными преступлениями, коллаборационистов признали коллаборационистами", — заявил он и подчеркнул, что как раз после войны люди осознали необходимость всемирной организации для гарантии безопасности и так появилась на свет ООН.