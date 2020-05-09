09.05.2020, 16:44

ВИДЕО | На собрании ООН Рейнсалу упрекнул Россию в продолжающейся агрессии. Представитель РФ Василий Небензя рассказал свое видение истории

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На видео-встрече ООН, которой руководил из Котла культуры министр иностранных дел Урмас Рейнсалу, обсуждалось 75 лет с окончания Второй мировой войны и уроки, которые можно извлечь из того конфликта. Рейнсалу в своем выступлении упомянул, что не все страны, к сожалению, извлекли из конфликта уроки, и упрекнул Россию за агрессию в Грузии и Украине.

Урмас Рейнсалу в своем выступлении упомянул, что не все страны, к сожалению, извлекли из конфликта уроки, и упрекнул Россию за агрессию в Грузии и Украине.

"Мы осуждаем подобное незаконное применение силы. Мы обязаны продолжать политику непризнания", — сказал он в отношении действий России в Донбассе, Крыму и Грузии.

Министр также подчеркнул, что России не выучила и уроки, связанные со свободой.Кроме того Рейнсалу заявил о необходимости продолжать расследовать преступления коммунизма и других диктатур.

"Мы осуждаем недавние попытки манипулирования историческими событиями и оправдания пакта Молотова-Риббентропа, как мы видим делается в РФ. Мы все должны помнить, что после войны многие Европейский государства на полвека оказались под гнетом СССР, и их лишили свободы, суверенитета, достоинства, прав человека и возможности свободного развития", — сказал Рейнсалу.

"Фактом является и то, что если преступления нацизма были осуждены в Нюрнберге, но до сих пор сохраняется острая необходимость дать моральную оценку и провести юридическое расследование преступлений тоталитарного коммунизма СССР и других диктатур, торжествовавших в Европе", — заявил министр.

У посла России при ООН Василия Небензи было свое представление об этом. Хотя у каждого выступающего было отведено на речь три минуты, Небензя превысили лимит в несколько раз и объяснял свою точку зрения 14 минут.


Вначале он показал висящие за его спиной фотографии празднования Дня победы 75 лет назад. "Это была победа для всех советских людей", — сказал он и перечислил все народы ,входившие в советский союз. Он также рассказал о георгиевской ленточки и традициях празднования 9 мая в России.

Небензя упомянул, что именно красная армия освободила мир от нацизма. "СССР был главной жертвой этой войны", — считает он.

Как указал представитель РФ, величайшим уроком Второй мировой войны, было то, что "человечество осознало потребность в вакцине против идеологии ненависти".

"Вердикт Нюрнбергского трибунала об этом был однозначным, конфликты были признаны конфликтами, военные преступления были названы военными преступлениями, коллаборационистов признали коллаборационистами", — заявил он и подчеркнул, что как раз после войны люди осознали необходимость всемирной организации для гарантии безопасности и так появилась на свет ООН.

"Чего Европа, к счастью, не видела [за эти 75 лет] — очередную мировую войну, которая включала бы в себя ядерное оружие и могла быть катастрофической", — заявил он.

Однако, по словам постпреда, нынешние турбулентные международные отношения демонстрируют "некоторые тенденции, которые напоминают тенденции, которые существовали перед Первой мировой и Второй мировой войнами — глубокое недоверие между основными международными игроками".

По его мнению, клеймление России как агрессора в Украине и Грузии никак не обосновано: войну в Южной Осетии он назвал агрессией Грузии, а события на Украине — гражданской войной, которой положил начало государственный переворот.

Небензя сокрушается, что в последнее десятилетие в мире вновь становится популярной "нацистская идеология ненависти", которая, по его мнению, наблюдается впервую очередь на Украине.

После конца мероприятия Урмас Рейнсалу заявил, что данная встреча перед всем миром пресекла попытки России использовать 9 мая для манипулирования мировой историей.

Смотрите видео-встречу ООН "75 лет после окончания Второй мировой войны на европейской земле" в полной продолжительности:

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