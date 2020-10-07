ВИДЕО | На прилавке таллиннской заправки Circle K мышка полакомилась выпечкой

Руководитель по технике безопасности и охране труда Circle K Вайке Адамсон заверила, что на всех станциях сети регуляно проводятся потрава вредителей, дезинфекция и уборка.

Адамсон сообщила, что на станции обслуживания Таммсааре потрава вредителей проводилась 2 недели назад, а дополнительные меры против вредителей предпринимались на прошлой неделе в пятницу.

По ее словам, маленькие мыши забегают в магазины и станции обслуживания из близлежащих жилых домов. "Очень жаль, что меры дератизации на данной станции не дали результата и клиент застал такую неприятную картину", — сказала Адамсон.

"Извиняемся и сделаем всё от нас зависящее, чтобы такие случаи не повторялись", — пообещала Адамсон.