07.10.2020, 18:20

ВИДЕО | На прилавке таллиннской заправки Circle K мышка полакомилась выпечкой

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ВИДЕО | На прилавке таллиннской заправки Circle K мышка полакомилась выпечкой
Ilmar Saabas

В социальных сетях появилась видеозапись, на которой видно, как мышка проникла на прилавок с выпечкой бензозаправочной станции сети Circle K, расположенной в Таллинне на Таммсааре теэ. Руководство компании извинилось перед клиентами за произошедшее.

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Руководитель по технике безопасности и охране труда Circle K Вайке Адамсон заверила, что на всех станциях сети регуляно проводятся потрава вредителей, дезинфекция и уборка.

Адамсон сообщила, что на станции обслуживания Таммсааре потрава вредителей проводилась 2 недели назад, а дополнительные меры против вредителей предпринимались на прошлой неделе в пятницу.

По ее словам, маленькие мыши забегают в магазины и станции обслуживания из близлежащих жилых домов. "Очень жаль, что меры дератизации на данной станции не дали результата и клиент застал такую неприятную картину", — сказала Адамсон.

"Извиняемся и сделаем всё от нас зависящее, чтобы такие случаи не повторялись", — пообещала Адамсон.

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