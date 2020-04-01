01.04.2020, 12:01
ВИДЕО: На пресс-конференции правительства рассказали о ситуации в стране. Количество инфицированных выросло до 779 человек
Сегодня в 12 часов состоялась пресс-конференция правительства, на которой специалисты традиционно дали обзор ситуации с коронавирусом в Эстонии на настоящий момент.
По словам медицинского руководителя кризисного штаба Департамента здоровья Ахти Варблане, за прошедшие сутки в Эстонии было проведено 1952 теста на коронавирус, из которых 34 показали положительный результат. Таким образом, по состоянию на утром 1 апреля в Эстонии насчитывается 779 инфицированных новым коронавирусом.
При этом, как сказал Варблане в ответ на вопрос Delfi, прирост новый случаев даже немного ниже, чем прогнозировалось ранее.
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Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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