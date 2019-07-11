11.07.2019, 10:17
ВИДЕО: На Лаагна теэ продолжаются съемки! Смотрите, как Голливуд воспроизводит аварию(10)
громкий скрип
Съемочная команда Кристофера Нолана продолжает съемки боевика на Лаагна теэ.
Съемочная команда Кристофера Нолана продолжает съемки боевика на Лаагна теэ.
Напоминаем, что движение будет перекрыто с 10 до 15:30, а после можно проехать только из центра города в Ласнамяэ.
Спасибо читателю за видео!
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