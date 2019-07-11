11.07.2019, 10:17

ВИДЕО: На Лаагна теэ продолжаются съемки! Смотрите, как Голливуд воспроизводит аварию

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громкий скрип
rus.delfi.ee
EST 33

Съемочная команда Кристофера Нолана продолжает съемки боевика на Лаагна теэ.

Напоминаем, что движение будет перекрыто с 10 до 15:30, а после можно проехать только из центра города в Ласнамяэ.

Спасибо читателю за видео!

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