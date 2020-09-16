ВИДЕО | На Лаагна теэ приступили к сносу "трамвайного депо"
В Таллинне начались работы по сносу заброшенного здания туннеля, находящегося в конце улицы Лаагна и известного в народе под именем «трамвайное депо».
В Таллинне начались работы по сносу заброшенного здания туннеля, находящегося в конце улицы Лаагна и известного в народе под именем «трамвайное депо».
Снос трамвайного туннеля является частью подготовки к строительству дорожной развязки Вяо, начавшегося весной этого года.
Трамвайный туннель длинной около 74 метров был построен на Раху теэ в конце 1980-х, когда в городе полным ходом шла подготовка к строительству скоростной трамвайной линии. Поскольку в Ласнамяэ развитие трамвайной линии так и не получило продолжения, со временем туннель превратился в заброшенное здание, притягивающее асоциалов. В 2013 году внешние стены туннеля были украшены первой в Таллинне официально разрешенной суперграфикой, в создании которой приняли участие молодые художники со всего города.
Разноуровневая дорожная развязка Вяо, строительство которой должно завершиться к концу 2021 года, подразумевает замену нынешнего перекрестка со светофором на линии шоссе Таллинн-Нарва на перекресток с круговым движением. Движение по Петербургскому шоссе в направлениях Таллинн-Нарва и Нарва-Таллинн будет перенесено на другой уровень, для чего над круговым перекрестком будет возведен виадук.
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