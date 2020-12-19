ВИДЕО | На концерте Terminaator люди нарушили меры безопасности. Организатор: в местах общепита действует правило 10+2

Видео было опубликовано в социальной сети, но к данному моменту пользователь его уже удалил. По словам организатора концерта Кристи Пунниссон, все необходимые правила, предусмотренные правительством, были соблюдены.

"Тем, кто пришел без масок, мы их выдали. Я сама вышла на сцену и сказала наденьте маски и соблюдайте дистанцию", — говорит Пунниссон и заверяет, что люди с удовольствием надевали маски с логотипом группы, которые продавались на месте. Говоря о соблюдении социальной дистанции, Панниссон сказал, что в местах общепита действует правило 10 + 2, а не 2 + 2.

Она признала, что в разгар концерта перед сценой действительно было много людей. Организатор заверила, что полиция неоднократно заходила в зал, но от них не последовало никаких предписаний и штрафа.

Руководитель Кесклиннаского отделения полиции Артур Гельвей говорит, что все было не совсем так. По его словам, вчера помимо других общественных мест, полиция неоднократно проверяла увеселительное заведение на улице Розени. ”На входе посетителям предлагали маски и дезинфицирующие средства, без масок внутрь заведения не пускали", — отмечает Гельвей.

По словам полицейского, изначально люди в баре держали дистанцию, но в момент концерта было даже трудно передвигаться. Гельвей напоминает, что необходимо соблюдать все необходимые коронавирусные меры, об этом полицейские вчера напомнили организатору.

"Полицейские зафиксировали нарушения, они будут переданы в Департамент здоровья, который примет решение о дальнейших действиях”, — говорит представитель правоохранительных органов.

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(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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