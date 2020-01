ВИДЕО | На Канарских островах маленькая девочка бегала по карнизу на пятом этаже. Утверждается, что ее отец — гражданин Эстонии

По сообщению издания 20 Minutos, инцидент произошел на острове Тенерифе в Адехе.

Карниз, как утверждается, находится на пятом этаже здания на высоте 20 метров.

Видео снял турист из здания напротив.

This is absolutely terrifying to watch. Apparently recorded in Tenerife... I always try to book ground floor rooms when on hols with the kids.. you can see why pic.twitter.com/Vxlps0aoYJ