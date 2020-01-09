ВИДЕО | На Канарских островах маленькая девочка бегала по карнизу на пятом этаже. Утверждается, что ее отец — гражданин Эстонии(1)
В Испании в последние дни распространяется видео с Канарских островов, на котором девочка, которой, как утверждается, семь лет, бежит по узкому карнизу на фасаде многоквартирного дома на пятом этаже. По сообщению испанских СМИ, отец девочки — гражданин Эстонии.
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