ВИДЕО | На Канарских островах маленькая девочка бегала по карнизу на пятом этаже. Утверждается, что ее отец — гражданин Эстонии

По сообщению издания 20 Minutos, инцидент произошел на острове Тенерифе в Адехе.

Карниз, как утверждается, находится на пятом этаже здания на высоте 20 метров.

Видео снял турист из здания напротив.

This is absolutely terrifying to watch. Apparently recorded in Tenerife... I always try to book ground floor rooms when on hols with the kids.. you can see why pic.twitter.com/Vxlps0aoYJ — Jer Dixon (@JeremyDixonDJ) January 6, 2020

По сообщениям, девочка вышла из окна, когда женщина, которая за ней присматривала, пошла в душ.

По сообщению 20 Minutos, отец девочки — гражданин Эстонии, который живет на Канарских островах. Полиция расследует, шла ли речь об оставлении ребенка без присмотра.

А по сообщению финской газеты Iltalehti, местный телеканал утверждал, что родители ребенка — финны.