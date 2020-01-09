09.01.2020, 12:47

ВИДЕО | На Канарских островах маленькая девочка бегала по карнизу на пятом этаже. Утверждается, что ее отец — гражданин Эстонии

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ВИДЕО | На Канарских островах маленькая девочка бегала по карнизу на пятом этаже. Утверждается, что ее отец — гражданин Эстонии
Foto: Kaader videost

В Испании в последние дни распространяется видео с Канарских островов, на котором девочка, которой, как утверждается, семь лет, бежит по узкому карнизу на фасаде многоквартирного дома на пятом этаже. По сообщению испанских СМИ, отец девочки — гражданин Эстонии.

По сообщению издания 20 Minutos, инцидент произошел на острове Тенерифе в Адехе.

Карниз, как утверждается, находится на пятом этаже здания на высоте 20 метров.

Видео снял турист из здания напротив.

По сообщениям, девочка вышла из окна, когда женщина, которая за ней присматривала, пошла в душ.

По сообщению 20 Minutos, отец девочки — гражданин Эстонии, который живет на Канарских островах. Полиция расследует, шла ли речь об оставлении ребенка без присмотра.

А по сообщению финской газеты Iltalehti, местный телеканал утверждал, что родители ребенка — финны.

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