ВИДЕО: на игровых площадках в Кристийне просеяли и обновили песок
На нынешней неделе на детских игровых площадках района Кристийне были осуществлены масштабные работы по наведению порядка, включавшие в себя просеивание, очищение и обновление песка.
На нынешней неделе на детских игровых площадках района Кристийне были осуществлены масштабные работы по наведению порядка, включавшие в себя просеивание, очищение и обновление песка.
Машиной для просеивания было обработано и очищено порядка 220 кв.метров песка на площадке для качелей в парке Седерхельми, на детские площадки в различных местах Кристийне было добавлено порядка 80 тонн песка.
По словам старейшины Кристийне Яануса Рийбе речь идет о важных работах, поскольку игровые площадки должны быть безопасными и песок чистым. ”В ходе просеивания песка из него удаляются все чужеродные тела на глубине до полуметра, к сожалению, нередко попадаются как осколки стекол и пробки, так вплоть до опасных колющих предметов. Давайте соблюдать чистоту на игровых площадках и не разбрасывать мусор”, — призвал Рийбе.
Песок был в первую очередь просеян на площадке для качелей в парке Седерхельми, где обработали порядка 200 кв.метров. Просев также восстанавливает мягкость песка и его способность защищать от падений, плюс обеспечивает бактериальный баланс.
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