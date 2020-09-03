ВИДЕО | Мыльная опера на правительственной пресс-конференции: Ратас показал Хельме, кто главный

Журналист Сийри Лийва спросила у Хельме о налоговых поступлениях: вы сказали, что они будут лучше, чем указано в весеннем прогнозе. Насколько лучше? Лидер EKRE отказался отвечать на вопрос Delfi и Eesti Päevaleht.

Ратас намекнул Хельме, что такое поведение недопустимо: "Я не считаю, что это хорошая тактика. Мы отвечаем не только перед своими избирателями, но и перед всеми жителями Эстонии!" В похожем тоне выступил и глава МИД Урмас Рейнсалу: "Что касается бюджета, зная самоизоляцию между министром финансов и Delfi, то я могу прокомментировать все денежные вопросы для вас".

Конфликт начался 13 августа, когда журналист Delfi спросил у премьера и Хельме о кредите для Porto Franco. Государство выделило на строительство Porto Franco 40 млн евро на очень выгодных условиях в разгар кризиса. До этого мы писали о сделке Хельме и бывшего директора ФБР Луиса Фри (Louis Freeh) c адвокатским бюро из США.