13.01.2021, 13:31

ВИДЕО: "Мы не можем оставаться без правительства". Каллас надеется как можно быстрее сформировать коалицию

 (4)
EST

Председатель Партии реформ Кая Каллас сказала, что приложит все усилия, чтобы сформировать новое правительство. При этом, по ее словам, нельзя списывать со счетов сильное желание нынешней коалиции продолжить в прежнем составе.

”На протяжении всего этого времени мы видели, насколько сильно желание коалиции оставаться у власти, поэтому мы действительно приложим все усилия, чтобы сформировать другое правительство, однако не следует недооценивать их желание сохранить имеющуюся коалицию”, — сказала Каллас.

Она сообщила, что собирается проконсультироваться со всеми силами, представленными в парламенте, но наиболее вероятных партнеров называть не стала.

Каллас выразила надежду на то, что ей удастся как можно быстрее сформировать правительство. ”В условиях кризиса здравоохранения, когда у нас много других проблем — выражаю соболезнование тем, кто погиб во вчерашнем пожаре -, мы не можем себе позволить оставаться без правительства”, — заявила Каллас.

Все подробности отставки Юри Ратаса с поста премьер-министра Эстонии — ЗДЕСЬ.

Читайте также: