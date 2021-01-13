ВИДЕО: "Мы не можем оставаться без правительства". Каллас надеется как можно быстрее сформировать коалицию

”На протяжении всего этого времени мы видели, насколько сильно желание коалиции оставаться у власти, поэтому мы действительно приложим все усилия, чтобы сформировать другое правительство, однако не следует недооценивать их желание сохранить имеющуюся коалицию”, — сказала Каллас.

Она сообщила, что собирается проконсультироваться со всеми силами, представленными в парламенте, но наиболее вероятных партнеров называть не стала.

Каллас выразила надежду на то, что ей удастся как можно быстрее сформировать правительство. ”В условиях кризиса здравоохранения, когда у нас много других проблем — выражаю соболезнование тем, кто погиб во вчерашнем пожаре -, мы не можем себе позволить оставаться без правительства”, — заявила Каллас.

Все подробности отставки Юри Ратаса с поста премьер-министра Эстонии — ЗДЕСЬ.