14.07.2019, 20:43
ВИДЕО | Момент, когда отключилась звуковая аппаратура во время выступления Анне Вески в Тарту
В пятницу в Тарту был сорван концерт Rally Estonia. На сцене успели выступить лишь гости из Латвии, группа Musiqq. Выступление Анне Вески оборвалось на половине выступления. Смотрите, как это было.
Shell Helix - партнер - Rally Estonia уверены, что в этом замешаны вандалы. В результате инцидента были сломаны звуковое оборудование и LED-экран.
Организаторы концерта объявили о вознаграждении в 3000 евро. Деньги будут переданы тому, кто сообщит информацию, которая поможет задержать злоумышленников.
Контакт для связи с организаторами: vihje@rallyestonia.ee.
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