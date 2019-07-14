14.07.2019, 20:43

ВИДЕО | Момент, когда отключилась звуковая аппаратура во время выступления Анне Вески в Тарту

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rus.delfi.ee
EST 6
ВИДЕО | Момент, когда отключилась звуковая аппаратура во время выступления Анне Вески в Тарту
Ekspress Meedia / Kuvatõmmis Youtube videost

В пятницу в Тарту был сорван концерт Rally Estonia. На сцене успели выступить лишь гости из Латвии, группа Musiqq. Выступление Анне Вески оборвалось на половине выступления. Смотрите, как это было.

Shell Helix - партнер - Rally Estonia уверены, что в этом замешаны вандалы. В результате инцидента были сломаны звуковое оборудование и LED-экран.

Организаторы концерта объявили о вознаграждении в 3000 евро. Деньги будут переданы тому, кто сообщит информацию, которая поможет задержать злоумышленников.

Контакт для связи с организаторами: vihje@rallyestonia.ee.

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