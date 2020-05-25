ВИДЕО | Молодежный центр Кристийне запустил серию интересных велопоходов

С окончанием особого положения и постепенным смягчением ограничений Молодежный центр района Кристийне также вышел из виртуального режима работы. Теперь в Центре стартовали несколько новых занятий, которые проводятся на открытом воздухе, и одним из таких интересных начинаний стал еженедельный велопоход.
По словам старейшины Кристийне Яануса Рийбе, сейчас мероприятия Молодежного центра проводятся на открытом воздухе и во время них соблюдается обязательная двухметровая социальная дистанция между участниками.
”Поход на велосипедах — прекрасная возможность для молодежи заняться спортом, подвигаться, продемонстрировать приверженность здоровому образу жизни, и при этом ознакомиться с красивыми природными и историческими местами в окрестностях Таллинна. В районе Кристийне передвижение на велосипедах набирает популярность и, к примеру, в сентябре прошлого года возле ТЦ Kristiine keskus были оборудованы более 200 мест для парковки велосипедов”, — пояснил Рийбе.
Первый велопоход Молодежного центра Кристийне состоялся 22-го мая. В качестве места назначения был выбран природный заповедник на полуострове Пальяссааре в районе Пыхья-Таллинн, где расположено также несколько исторических объектов.
Молодежный работник Эрко Сырмус призвал всех желающих принять участие в походе любителей езды на велосипеде обязательно зарегистрироваться. ”Для этого напишите нам в чате в фейсбуке или инстаграме, или отправьте письмо на э-адрес. Требования к велосипеду и защитному оборудованию найдете на видео”.
”Каждую неделю во вторник собираемся в 15:00 около Молодежного центра Кристийне, откуда стартуем на велосипедах, чтобы открыть для себя новые интересные места как в Таллинне, так и в окрестностях столицы”, — добавил Эрко Сырмус.
Маршрут велопохода Молодежного центра можно преодолеть и самостоятельно. Для этого трасса была нанесена на онлайн-карту, и каждый, кто не смог присоединиться к походу, сможет пройти или проехать по ней. На карте обозначен весь путь с различными отклонениями от маршрута. При щелчке мышкой можно увидеть сделанные во время похода фотографии и комментарии организаторов.
Следующий велопоход состоится во вторник, 26-го мая, сбор возле здания Молодежного центра Кристийне (б.Сыпрузе, 4а) в 15:00. Регистрируйтесь и примите участие!
КАРТА: https://bit.ly/3gnxgNW
NB! Условия участия для велосипедистов:
*Ждем молодежь от 10 до 26 лет;
*Для участников в возрасте 10-16 лет наличие удостоверения на управление велосипедом обязательно!
*Следует предварительно зарегистрироваться. Напишите сотрудникам Молодежного центра Кристийне в социальных сетях или на э-почту;
*Велосипед должен быть технически исправен и отвечать правилам дорожного движения (см. видео);
*Все участники обязаны носить защитный велошлем (в том числе и лица старше 16 лет);
*Каждый участник должен иметь с собой не менее 0,5 литра воды для личного пользования;
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