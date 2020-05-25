ВИДЕО | Молодежный центр Кристийне запустил серию интересных велопоходов

По словам старейшины Кристийне Яануса Рийбе, сейчас мероприятия Молодежного центра проводятся на открытом воздухе и во время них соблюдается обязательная двухметровая социальная дистанция между участниками.

”Поход на велосипедах — прекрасная возможность для молодежи заняться спортом, подвигаться, продемонстрировать приверженность здоровому образу жизни, и при этом ознакомиться с красивыми природными и историческими местами в окрестностях Таллинна. В районе Кристийне передвижение на велосипедах набирает популярность и, к примеру, в сентябре прошлого года возле ТЦ Kristiine keskus были оборудованы более 200 мест для парковки велосипедов”, — пояснил Рийбе.

Первый велопоход Молодежного центра Кристийне состоялся 22-го мая. В качестве места назначения был выбран природный заповедник на полуострове Пальяссааре в районе Пыхья-Таллинн, где расположено также несколько исторических объектов.

Молодежный работник Эрко Сырмус призвал всех желающих принять участие в походе любителей езды на велосипеде обязательно зарегистрироваться. ”Для этого напишите нам в чате в фейсбуке или инстаграме, или отправьте письмо на э-адрес. Требования к велосипеду и защитному оборудованию найдете на видео”.

”Каждую неделю во вторник собираемся в 15:00 около Молодежного центра Кристийне, откуда стартуем на велосипедах, чтобы открыть для себя новые интересные места как в Таллинне, так и в окрестностях столицы”, — добавил Эрко Сырмус.

Маршрут велопохода Молодежного центра можно преодолеть и самостоятельно. Для этого трасса была нанесена на онлайн-карту, и каждый, кто не смог присоединиться к походу, сможет пройти или проехать по ней. На карте обозначен весь путь с различными отклонениями от маршрута. При щелчке мышкой можно увидеть сделанные во время похода фотографии и комментарии организаторов.

Следующий велопоход состоится во вторник, 26-го мая, сбор возле здания Молодежного центра Кристийне (б.Сыпрузе, 4а) в 15:00. Регистрируйтесь и примите участие!

КАРТА: https://bit.ly/3gnxgNW

NB! Условия участия для велосипедистов: