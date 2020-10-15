ВИДЕО | Министры ответили на актуальные вопросы

Сегодня правительство Эстонии дало пресс-конференцию, на которой были затронуты различные актуальные вопросы.
В конференции участвовали министр финансов Мартин Хельме, министр экономики Таави Аас, министр иностранных дел Урмас Рейнсалу и министр социальных дел Танель Кийк.
Кийк сказал, что все устали от коронавируса, но пока в Европе заболеваемость высокая, предпринимать поездки неразумно. Лучше перенести их на будущее.
Что касается изменения системы больничных, то пока обсуждение идет и правительство решает, какой вариант самый подходящий.
Также речь шла о государственной помощи попавшим в затруднительное положение фирмам.
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