ВИДЕО | Министры ответили на актуальные вопросы

В конференции участвовали министр финансов Мартин Хельме, министр экономики Таави Аас, министр иностранных дел Урмас Рейнсалу и министр социальных дел Танель Кийк.

Кийк сказал, что все устали от коронавируса, но пока в Европе заболеваемость высокая, предпринимать поездки неразумно. Лучше перенести их на будущее.

Что касается изменения системы больничных, то пока обсуждение идет и правительство решает, какой вариант самый подходящий.

Также речь шла о государственной помощи попавшим в затруднительное положение фирмам.

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