ВИДЕО | Министр юстиции: требование правительства носить маски — законно

В пресс-конференции участвуют премьер-министр Юри Ратас, министр финансов Мартин Хельме, министр юстиции Райво Аэг и министр социальных дел Танель Кийк.

Ратас подчеркнул, что ситуация с коронавирусом критическая, упомянув о рекордных 374 инфицированных за сутки.

"В магазинах устанавливаем правило 2+2, с другими людьми нужно соблюдать дистанцию в 2 метра, передвигаться вдвоем и не больше. В местах общественного питания и развлекательных заведениях действует правила дистанции в 2 метра, в одной компании не более 10 человек. Ограничение на время открытия с полуночи до шести утра. Продажа еды на вынос разрешена. Все эти постановления начнут действовать с понедельника", — сказал премьер-министр.

"Просим носить маски", — добавил Ратас.

Райво Аэг расскзаал о законности требования ношения масок. Анализ Министерства юстиции говорит, что Департамент здоровья или правительство имеют право устанавливать требование носить маски, то есть закрывать рот и нос.

"Нужно учитывать, что должна иметься рекомендация Департамента здоровья, которая основывается как на лабораторных, так и на клинических данных, что это превентивная мера, что требование должно быть пропорциональным, а обязательство носить маски — ограничено временными рамками. Если у этого будет масштабное экономическое и социальное влияние, то правительство должно взять на себя ответственность", — сказал Аэг.

Почему же тогда требование носить маски носит рекомендательный, а не обязательный характер? "Это не обязанность, а крайне настоятельная рекомендация. Если человек не захочет надевать маску, то не наденет. Дети до 12 лет и люди с медицинскими противопоказаниями не должны носить маски. Если в один момент это станет обязательным, то в законе прописаны санкции. Сейчас санкции не будут применяться", — ответил Ратас.

"Цель правительства — не штрафовать людей, а предотвратить распространение вируса. Есть вариант сделать это обязательным. Умеренный подход и принятие решений пошагово были разумным вариантом", — добавил Танель Кийк.

Мартин Хельме заявил, что спекуляции в СМИ насчет кандидатуры нового министра внутренних дел от EKRE ошибочны. По его словам, он надеется представить партии своего кандидата в субботу, и что новый министр будет избран уже на следующей неделе.