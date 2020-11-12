ВИДЕО | Министр юстиции: требование правительства носить маски — законно

Март Хельме покинул пост министра внутренних дел, диагнозы Covid-19 исчисляются сотнями, и правительство наконец договаривается, что хотят спросить у народа на референдуме. Обо все этом идет речь на сегодняшней пресс-конференции правительства.
В пресс-конференции участвуют премьер-министр Юри Ратас, министр финансов Мартин Хельме, министр юстиции Райво Аэг и министр социальных дел Танель Кийк.
Ратас подчеркнул, что ситуация с коронавирусом критическая, упомянув о рекордных 374 инфицированных за сутки.
"В магазинах устанавливаем правило 2+2, с другими людьми нужно соблюдать дистанцию в 2 метра, передвигаться вдвоем и не больше. В местах общественного питания и развлекательных заведениях действует правила дистанции в 2 метра, в одной компании не более 10 человек. Ограничение на время открытия с полуночи до шести утра. Продажа еды на вынос разрешена. Все эти постановления начнут действовать с понедельника", — сказал премьер-министр.
"Просим носить маски", — добавил Ратас.
Райво Аэг расскзаал о законности требования ношения масок. Анализ Министерства юстиции говорит, что Департамент здоровья или правительство имеют право устанавливать требование носить маски, то есть закрывать рот и нос.
"Нужно учитывать, что должна иметься рекомендация Департамента здоровья, которая основывается как на лабораторных, так и на клинических данных, что это превентивная мера, что требование должно быть пропорциональным, а обязательство носить маски — ограничено временными рамками. Если у этого будет масштабное экономическое и социальное влияние, то правительство должно взять на себя ответственность", — сказал Аэг.
Почему же тогда требование носить маски носит рекомендательный, а не обязательный характер? "Это не обязанность, а крайне настоятельная рекомендация. Если человек не захочет надевать маску, то не наденет. Дети до 12 лет и люди с медицинскими противопоказаниями не должны носить маски. Если в один момент это станет обязательным, то в законе прописаны санкции. Сейчас санкции не будут применяться", — ответил Ратас.
"Цель правительства — не штрафовать людей, а предотвратить распространение вируса. Есть вариант сделать это обязательным. Умеренный подход и принятие решений пошагово были разумным вариантом", — добавил Танель Кийк.
Мартин Хельме заявил, что спекуляции в СМИ насчет кандидатуры нового министра внутренних дел от EKRE ошибочны. По его словам, он надеется представить партии своего кандидата в субботу, и что новый министр будет избран уже на следующей неделе.
Ратас также рассказал, что референдум на тему брака состоится, правительство занимается техническими вопросами и хочет провести референдум весной. Хельме же уверен, что демократия не должна зависеть от готовности технологии, и если нужно будет, то он готов провести его на бумаге.
Хельме добавил, что коалиционный договор предусматривает необходимость провести народное голосование, а если его исход будет положительным, то последует изменение Конституции.
Ратас рассказал, чт ово время коалиционных переговоров требовали отмены Закона о сожительстве, но в качестве компромисса было решено провести народное голосование на тему определения брака.
Коронавирус SARS-CoV-2
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- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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