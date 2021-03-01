ВИДЕО | Министр Танель Кийк: нужно быть более жесткими, иначе поток COVID-пациентов парализует работу больниц

Желание вакцинироваться выразили свыше 9000 полицейских и сотрудников системы внутренней безопасности, а также свыше 15 000 работников системы просвещения.

Как сообщил Кийк, среди работников полиции вакцинировано около 4000 человек. Точных данных по системе образования Кийк привести не смог. "По-серьезному итоги можно будет подводить через пару недель", — сказал он.

Эстония не пыталась заключать с фирмами-производителями вакцин прямые договоры, так как согласилась на определенных условиях с общей закупкой Европейского союза. Одним из условий было то, что дополнительные дозы можно будет закупить тогда, когда обещанное Евросоюзу количество будет поставлено. Кийк подчеркнул, что Эстония в вакцинации идет впереди многих стран.

Эстонский план вакцинации много критикуют. "Думаю, что большинство людей, критикующих план вакцинации, никогда его не читали", — ответил Кийк критикам.

Цифры заболеваемости в Эстонии показывают, что ограничения пока не возымели действие. "Эстония ввела определенные дополнительные меры. Лично я считаю, что нам нужно быть более жесткими", — сказал министр.

"Нам нужно быстро стабилизировать число инфицированных и добиться тенденции к спаду, в противном случае поток ковид-пациентов парализует в больницах остальную работу", — отметил Кийк.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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