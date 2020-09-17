ВИДЕО | Министр социальных дел: есть праздники, на которых все заразились коронавирусом

Уровень заражения коронавирусом за последние 14 дней превысил 25 человек на 100 000 жителей. На прошлой неделе Эстония договорилась с Финляндией и Литвой, что это будет именно тот показатель, после которого начнут внедрять ограничения для путешественников.

На данный момент ни Финляндия, ни Литва не ввели ограничения для прибывающих в страну из Эстонии. Кийк сообщил, что уже написа своему финскому коллеге и описал ситуацию в Эстонии, а также заявил, что будет стараться сохранить свободу передвижения с Литвой и Северными странами.

Кийк утверждает, что правительство пытается всеми возможными способами избежать повторного объявления чрезвычайного положения в Эстонии.

"Очень надеюсь, что этой осенью и зимой такое положение не возникнет. Ведь наша цель — взять распространение вируса под контроль в рамках имеющихся законных возможностей", — сказал министр.

Кроме соблюдения требований самоизоляции и дистанцирования, Кийк также попросил людей воздержаться от проведения праздников. Среди очагов заражения очень распространен именно частные праздники, в отношении которых государство не может ввести ограничения.

"Есть праздники, на которых заразились все участники", — подчеркнул он. Часто очагом заражения становятся и даже совсем небольшие сборища, как празднование дня рождения, поэтому стоит задуматься о том, насколько сейчас необходимо справлять тот или иной праздник, добавил Кийк. По крайне мере нужно не посещать праздники, если у вас есть симптомы болезни.

На сегодняшний день приложение HOIA скачали 112 000 человек, расскаал Кийк на пресс-конференции. О своем заражении в приложении указал 41 человек.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!