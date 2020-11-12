ВИДЕО | Министр Кийк: правительство внимательно следит за реакцией населения на указание носить маски

Министр социальных дел Эстонии Танель Кийк подтвердил сегодня Delfi, что правительство пока не принимало никаких решений, которые касались бы введения санкций за отсутствие у людей масок. Во вторник правительство дало населению ясный посыл, что маски в закрытых помещениях должны стать нормой.

"Департамент здоровья оценит, как люди стали выполнять рекомендацию носить маски, какая общая эпидемиологическая ситуация с распространением вируса и при необходимости сделает дополнительные предложения для обсуждения в правительстве", — сказал Кийк. "Но такого, что через неделю рекомендация станет обязанностью, при неисполнении которой последуют санкции, таких решений правительство не принимало".

Как сказал Кийк, информация о том, носят ли люди маски, приходит в правительство по нескольким каналам. "У нас для этого существуют различные государственные учреждения, местные самоуправления, пресса, — перечислил Кийк. — Мы узнаем и то, многое ли изменилось с заказом масок на рабочих местах".

"Мы получаем информацию о том, воспринимают ли установку серьезно, напрямую от предприятий торговли, организаторов мероприятий, от предприятий общественного транспорта", — сказал Кийк.

По его словам, согласно свежей информации есть основания полагать, что за последние дни ношение масок среди населения стало более популярно. "Глядя на опросы общественного мнения, видно, что проблема распространения вируса воспринимается всерьез", — сообщил министр.