ВИДЕО | Министр иностранных дел Рейнсалу о коррупции и центристах: один шаг вперед, один - назад

"Здесь вопрос: сравнивать количество или качество. По количеству — это движение вперед. Это значит, что на самом деле случаи коррупции у Центристской партии стали явно реже, если смотреть по хронологии. Но по качеству произошел откат, то есть вымогаемые суммы стали крупнее. Так что один шаг — в правильном направлении, а второй — в неправильном", — сказал министр иностранных дел, назвав при этом себя независимым аналитиком.
Перед этим ситуацию прокомментировал и глава правительства Юри Ратас. Он сказал, что как руководитель старался сделать Центристскую партию открытой и оставить коррупцию в прошлом.
"Я считаю, что мы на правильном пути", — сказал Ратас и добавил, что принятие им политической ответственности после недавнего признания партии подозреваемой в коррупционном преступлении это хорошо демонстрирует. "Это показывает, что это (коррупция — ред.) для меня никоим образом не годится. Никоим", — отметил премьер.
Напомним, что Ратас подал в отставку после того, как Центристская партия была признана продозревамой в коррупции в связи с выделением компании Porto Franco на 39,4 млн евро.
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