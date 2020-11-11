ВИДЕО | Михаил Стальнухин об отставке Хельме: у нас есть священные коровы, которых министрам трогать нельзя

"Есть страны например Индия, где не дай бог грубо обойтись с коровой. Просто сожрут. Есть и у нас священные коровы, кого трогать нельзя… Нам хорошо, мы можем, а министрам нельзя.

Вся проблема, может быть, состоит в том, что когда ты долго в политике, ты начинаешь постоянно контролировать свою речь. Постоянно думать, чтобы не обидеть кого-то. Но у меня есть такие темы, когда мне всё равно, обижаю я кого-то или нет. У Хельме, отца и сына, судя по всему, таких таких тем гораздо больше, когда они начинают говорить все, что думают.

Причем когда это касается Эстонии, я бы ещё понял, но выборы в Америке? Ну состоялись или не состоялись, один победил или второй, нам то какая разница? Для нас то что изменится? На мой взгляд ничего.

Подал в отставку мужчина… Вступает в должность, когда хочет, хочет уйти — уходит. Трагедии никакой не вижу.

Министерская должность всё равно остается за партией EKRE, коалиционный договор, скорее всего сохранится, и это значит, что на это пост придет приглашенный партией человек", — сказал Стальнухин.

Напомним, что Март Хельме ушел в понедельник с поста главы МВД после скандала, связанного с его реакцией на результаты президентских выборов США, когда он нелицеприятно высказался в адрес Джо Байдена.