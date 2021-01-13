ВИДЕО | Михаил Кылварт: у КаПо нет претензий к сотрудникам мэрии, как будут развиваться события — мы не знаем

Вчера КаПо предъявила подозрения Михаилу Корбу, Керсти Крахт и Хиллару Тедеру. Все из-за строительства квартала в центре Таллинна — Porto Franco. Подробнее читайте здесь.

Обыски проходили и в кабинете столичного мэра. "Вчера в здание мэрии были проведены обыски. Также были опрошены сотрудники мэрии. В их числе мэр города и вице-мэр (по коммунальному хозяйству) Эха Вырк. Обыски провели в моем кабинете и в кабинете Эхи Вырк. Была осуществленная выемка документов, которые связанны с кейсом Porto Franco. В то же время, представители КаПо заверили нас, что у них нет претензий или подозрений в отношении работников городской системы, в том числе политических руководителей. Это по состоянию на вчерашний день, как будут развиваться события — мы не знаем", — ответил Кылварт репортеру RusDelfi.

Во вторник ночью Юри Ратас решил покинуть пост главы правительства. До этого руководство партии собралось, чтобы обсудить этот вопрос. Совещание длилось несколько часов, в итоге большинство проголосовало за то, чтобы он покинул свой кабинет. Среди них был и Михаил Кылварт.

"Я поддержал решение, которое было сделано Юри Ратасом — выйти из коалиции и уйти в отставку с поста премьер-министра. Я считаю, что нынешняя ситуация не позволяет премьер-министру максимально прикладывать усилия на решения содержательных вопросов. В последнее время стало очень много конфликтов, много тем, которые вызывают в обществе напряжение. Эти темы и конфликты не дают содержательных результатов, не приводят к развитию. Сейчас, в кризисной ситуации, надо дать возможность правительству, которое свободно от разных конфликтов, чтобы максимально сконцентрироваться на содержательных вопросах", — прокомментировал свое решение мэр Таллинна.

Члены партии EKRE сегодня сказали, что готовы продолжать работу в коалиции с центристам. Мартин Хельме заверил, что и политики Isamaa готовы работать вместе. Но член правления Центристской партии Михаил Кылварт видит ситуацию иначе. По его словам, он лично сомневается, что союз центристов, EKRE и Isamaa продолжит существование.