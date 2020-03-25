ВИДЕО | Михаил Кылварт: пользоваться общественным транспортом сейчас сравнительно безопасно

По словам Кылварта вопрос общественного транспорта поднимался сразу же, как ввели чрезвычайное положение.
"Как тогда, так и сейчас у меня один ответ — именно потому что мы не хотим, чтобы в автобусах ездило больше людей, автобусы продолжают ходить по обычносу графику", — сказал он.
Мэр добавил, что с введением чрезвычайного положения число пассажиров общественного транспорта уменьшилось на 70%. Поэтому, хотя автобусы и ходят по обычному графику, в них собирается не так много народа.
"Так как мы тоже очень активно дезинфицируем автобусы и внедрили защитные меры, то я считаю, что пользоваться общественным транспортом сейчас сравнительно безопасно", — заверил Кылварт.
Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
Названы смертельно опасные факторы при коронавирусе
Спиртовые настойки: найдены "убийцы" коронавируса?
Звезды высказались об «обнулении» президентского срока в РФ
Принц Чарльз заразился COVID-19: что известно о его состоянии