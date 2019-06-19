ВИДЕО | Михаил Кылварт не ответил на вопрос, как отступление от соглашения о ширине Рейди теэ повлияет на доверие к Таллинну

Кылварт в интервью Delfi выразил сожаление, что городу пришлось отступить от соглашения с объединением "В защиту морского города". Он добавил, что это обусловлено анализом Таллиннского технического университета, согласно которому уменьшение количества полос движения на 200-метровом отрезке у "Русалки" привело бы к большим пробкам.

По словам Кылварта, цель любого соглашения в том, чтобы что-то улучшить, и если соглашение заключено только ради соглашения, то исходить из него безответственно. Но все-таки отступление от данного соглашения, по заверению Кылварта, не означает отказа от сотрудничества и обсуждения в других областях.

Соглашение о проекте Рейди теэ, по утверждению Кылварта, было объемнее, чем ширина 200-метрового отрезка проезжей части. С защитниками морского города договорились, как в дальнейшем можно сотрудничать в части концепции, каким должно быть городское пространство и как следует обдумывать городское планирование.

В отличие от заключенного с защитниками морского города соглашения, Таллинн все-таки решил в связи со строительством Рейди теэ сделать 200-метровый отрезок дороги в обоих направлениях четырехполосным.