19.06.2019, 15:57

ВИДЕО | Михаил Кылварт не ответил на вопрос, как отступление от соглашения о ширине Рейди теэ повлияет на доверие к Таллинну

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Фред Пюссь
Видео: Рауно Вольмар
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Мэр Таллинна Михаил Кылварт уклонился от ответа на вопрос, как отступление от заключенного в связи с шириной Рейди теэ соглашения может повлиять на надежность Таллинна как партнера.

Кылварт в интервью Delfi выразил сожаление, что городу пришлось отступить от соглашения с объединением "В защиту морского города". Он добавил, что это обусловлено анализом Таллиннского технического университета, согласно которому уменьшение количества полос движения на 200-метровом отрезке у "Русалки" привело бы к большим пробкам.

По словам Кылварта, цель любого соглашения в том, чтобы что-то улучшить, и если соглашение заключено только ради соглашения, то исходить из него безответственно. Но все-таки отступление от данного соглашения, по заверению Кылварта, не означает отказа от сотрудничества и обсуждения в других областях.

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Соглашение о проекте Рейди теэ, по утверждению Кылварта, было объемнее, чем ширина 200-метрового отрезка проезжей части. С защитниками морского города договорились, как в дальнейшем можно сотрудничать в части концепции, каким должно быть городское пространство и как следует обдумывать городское планирование.

В отличие от заключенного с защитниками морского города соглашения, Таллинн все-таки решил в связи со строительством Рейди теэ сделать 200-метровый отрезок дороги в обоих направлениях четырехполосным.

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