ВИДЕО | Михаил Кылварт и Аркадий Попов — о коронавирусных ограничениях

В пресс-конференции принимают участие мэр Таллинна Михаил Кылварт, руководитель Западно-таллиннской больницы доктор Аркадий Попов и старейшина района Ласнамяэ Владимир Свет.

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На пресс-конференции прозвучал вопрос от RusDelfi: В Ида-Вирумаа ввели более жесткие меры. Есть вероятность, что многие поедут в Таллинн. Не опасно ли это для столицы?

"Особенность столицы заключается не только в расположении. Здесь действительно много жителей, которые приезжают только на работу, а потом возвращаются в свои волости. Поэтому такой риск существует. Таллинн в любом случае остается городом, в котором много передвижений. Ограничения связаны с обстановкой в регионе (Ида-Вирумаа - RusDelfi). Как уже отмечалось, невозможно привязать людей к дому, нельзя перекладывать ответственность на возможные ограничения, мы их должны нести сами — каждый из нас. Если мы этого не сделаем, то это будет означать нагрузку на больницы, врачей, и в какой-то момент закроется вообще всё. Все возможности будь то частный или государственный сектор. Эта возможность реальна. Есть ли угроза? Ответ однозначный. Если ситуация не будет улучшаться, это будет означать введение более жестких мер", — ответил Михаил Кылварт.

Также Михаил Кылварт порекомендовал носить маски на улицах в местах скопления людей. "Если бы это можно было сделать обязательным силами города, мы бы это сделали", - подчеркнул Кылварт.

- Насколько у нас запас прочности или медицинская система близка к катастрофе?

- У нас еще большой запас прочности, если брать Эстонию в целом, - сказал доктор Попов. - Но в Ида-Вирумаа ситуация совсем тяжелая, там плановое лечение совсем сошло на нет. К сожалению, каждый этап, когда нам приходится развертывать лечение от COVID, это означает сокращение планового лечения по всей стране. Если нам понадобится 700-800 человек лечить одномоментно, мы говорим не просто о пациентах, а об инфекционных пациентах, которые требуют особого отношения, то эту ситуацию можно назвать близкой к катастрофе.

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