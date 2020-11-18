ВИДЕО | Михаил Кылварт: город будет раздавать маски

"Мы запускаем третий этап социальной компании по ношению масок. Количество людей в масках увеличивается, но до сих пор их недостаточно. Теперь мы будем не только просить всех надевать маски, а будем их раздавать", — заявил мэр Михаил Кылварт.

Маски начнут раздавать определенным группам населения. Кому конкретно — Кылварт не сообщил. Это будет ясно на следующей неделе.

"Во всех регионах регистрируются вспышки коронавируса, — сказала Ирина Донченко. — Чаще всего люди заболевают в семьях и на работе. Также на кружках, мероприятиях, тренировках. Везде, где собирается большое количество людей — есть опасность заразиться". По словам специалиста Департамента здоровья, на 101% увеличилось количество зараженных людей от 10 до 19 лет. "Пока нет вакцины — все зависит от нас. Больные должны оставаться на самоизоляции. Работодатель должен продумать, как обезопасить сотрудников. Также стоит уменьшить количество зарубежных поездок", — добавила Донченко.

Владимир Свет рассказал про проект народного бюджета. Поступило уже 67 предложений из всех районов Таллинна. Идеи можно подавать на русском, эстонском и английском языках. "В рамках народного бюджета на каждый район выделят 100 000 евро. Деньги пойдут на реализацию проекта, который предложили горожане. До 6 декабря можно отправить заявку", — напомнил Свет.

"Скоро Рождество, несмотря на пандемию, город хочет сохранить праздничное настроение у жителей столицы", — подчеркнул Кылварт. Увеличится количество инсталляций и украшений города, что позволит создать праздничную атмосферу. "Если не получится организовать все мероприятия, то у нас останется главное — наш город", — объяснил мэр. Уже завтра установят елку в Старом городе. Там же, в разных уголках, будут различные мероприятия и украшения.

Айн Ярве обещает, что все мосты на Лаагна теэ будут украшены гирляндами. "Будет много дизайнерских элементов. Например, огромный рождественский фонарь. Один из них будет на Ратушной площади". Самая крупная инсталляция — фонтан света на площади Вабадузе.