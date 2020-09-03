ВИДЕО | МИД советует избегать любых поездок за границу, но свободное передвижение в Финляндию и Латвию пытаются сохранить

Юри Ратас сообщил, что у Эстонии дела в экономическом плане лучше, чем в среднем по Европе, а кризис не такой сильный, как прогнозировалось весной.

По его словам, правительство занимается возможной второй волной коронавируса и ее влиянием. "Мы работаем во имя того, чтобы не пришлось вводить чрезвычайное положение", — отметил премьер-министр.

Серьезных ограничений пока не предвидится — если будут, то локальные ограничения.

Министр финансов Мартин Хельме сообщил, что бюджет будет с дефицитом, в противном случае пришлось бы урезать расходы на миллиард евро, а это означало бы сокращение пенсий и зарплат в госсекторе.

Что касается поддержки туристического сектора, то она обсуждается, но весенние пособия были очень затратными, и на данные момент подобных резервов нет, отметил Ратас.

Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу подчеркнул, что ситуация с коронавирусом в Евросоюзе быстро поменялась за последние две недели, поэтому МИД теперь советует избегать любых поездок за границу.

Эстония хотела бы сохранить "Балтийский пузырь", свободное передвижение между странами Балтии, но Латвия придерживается другого мнения. Так как показатель заболеваемости в Эстонии превысил 16 человек на 100 000 населения, то с ночи на субботу Латвия может ввести карантин для прибывающих в страну из Эстонии людей).

Рейнсалу добавил, что во всяком случае восстанавливать пограничный контроль Латвия не планирует, но случайные проверки имеют место. Он надеется, что сохранятся транзит, рабочие поездки и свободное передвижение для жителей Валга и Валка.

Что касается Финляндии, то Эстония готова внедрить необходимые меры для того, что сохранить пересечение границы без карантина.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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