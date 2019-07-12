12.07.2019, 08:40

ВИДЕО | МИД РФ — Эстонии: неприлично указывать государству, что ему делать на своей территории

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rus.delfi.ee
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Посольство РФ в Эстонии на своей странице в Facebook сообщило, что официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала "реакцию Эстонии на планы проведения салюта в честь 75-летия освобождения Таллинна от гитлеровцев".

Во время состоявшегося вчера брифинга журналист задал ей вопрос: Вчера МИД Эстонии выразил протест России из-за планов по организации салюта в честь 75-летия освобождения Таллина от немецко-фашистских войск, назвав эту дату датой повторной оккупации Эстонии. Позднее к Таллину присоединились Литва и Латвия. Как МИД оценивает подобную реакцию? Каким будет ответ?

"Когда вчера вечером увидела эти новости, уже не было возможности сразу их документально подтвердить или опровергнуть, я подумала, что это какая-то ошибка. Речь идет о салюте на территории нашей страны. Непонятно, почему мы должны спрашивать, по какому поводу нам его проводить. Это какое-то новое слово. Потом оказалось, что представителям наших посольств в МИД Эстонии и Латвии было сказано, что эти страны рассматривают советский период своей истории как ”оккупацию” (это их традиционная позиция) и возражают против проведения салютов", — ответила Захарова.

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"Данный демарш отражает абсурдную, кощунственную линию властей упомянутых государств. Хочу сказать всем, кто не знает или забыл, что миллионы жителей планеты вместе с Россией будут праздновать юбилейную дату величайшей в истории Победы над фашизмом. Эти торжества включают, в том числе проведение с 10 апреля 2019 по 9 мая 2020 гг. в московском парке Победы салютов в ознаменование памятных дат освобождения советских и европейских городов от фашистских захватчиков.

Хочу добавить, что эти салюты даются в честь людей, которых практически с нами не осталось. Многие погибли еще в те годы, отдавая свои жизни за свободу людей. Многие шли и воевали не за политические ценности, не за лозунги, а за то, чтобы у нашей планеты, в частности Европы, был шанс на мирную, спокойную жизнь. Именно в память об этих людях и будут даваться салюты.

Мне кажется, неприлично указывать государству, что ему делать на своей территории. Тем более это звучит дико в таких словах и формулировках".

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