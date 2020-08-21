21.08.2020, 07:02

ВИДЕО | Мэр Кохтла-Ярве: "у нас в стране полной дискриминации нет, но, конечно, тяжелее русскому человеку пробиться"


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Светлана Янченко, мэр Кохтла-Ярве, заявила, что поддерживает посыл Светланы Григорьевой о равенстве. Также Янченко рассказала о пустых домах, нехватке рабочих мест и других проблемах Кохтла-Ярве.

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