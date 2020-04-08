ВИДЕО | Медработник таллиннской больницы учит правильно использовать защитную маску

Первое правило: прежде, чем надевать маску, необходимо тщательно вымыть руки. Больничные работники используют для мытья рук антисептик — он полностью уничтожает бактерии за 30 секунд.

Вынимая маску из коробки, следите за тем, чтобы та сторона, которая в коробке смотрит наверх, при надевании оказалась снаружи, а не прилегала к лицу.

С одного края маски есть фиксатор — маску следует надевать так, чтобы фиксатор прилегал к спинке носа. Затем маску следует потянуть сверху вниз таким образом, чтобы она закрывала всю зону носа и рта. Если вы используете одноцветную маску, стоит запомнить, что складки должны быть направлены вниз, а не вверх.

Как снимать маску?

Снимая маску, следите за тем, чтобы не касаться руками ее внешней стороны, поскольку на нее могли попасть бактерии. Маску следует снимать за расположенные сзади резинки, при этом нельзя касаться руками тканевой части маски.

После использования маску следует выбросить, а затем — снова продезинфицировать руки.

Медицинские маски предназначены для ношения в течение не более 2 часов — примерно за это время их внутренняя сторона становится влажной. Если на внутреннюю или внешнюю поверхности маски попадают капли (например, во время чихания или кашля), маску следует заменить. Маску нельзя заводить под подбородок, а при ношении маски ее нельзя касаться руками.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!