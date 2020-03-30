ВИДЕО | Медики, полицейские, спасатели и военные обратились к жителям Эстонии #ОставайтесьДом
К жителям Эстонии с важным призывом обратились на русском и эстонском языках представители полиции, службы спасения, медицинской сферы и Союза обороны.
К жителям Эстонии с важным призывом обратились на русском и эстонском языках представители полиции, службы спасения, медицинской сферы и Союза обороны.
Созданный в рамках социальной кампании видеоролик призывает в кризисное время оставаться дома, а значит помочь всем тем служебным работникам и добровольцами по всей Эстонии, кто в это сложное время ежедневно защищают нас и принимают большие риски на себя.
Социальный ролик был снят по инициативе Центра информации о безопасности и обороне. Видео стало сразу популярным во многих социальных сетях, так как многие жители Эстонии охотно делятся им внутри круга своих виртуальных знакомых.
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Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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