ВИДЕО | Мать 10-летней школьницы возмущена: в ласнамяэском ларьке детям продают энергетики и безалкогольное пиво

”У своей 10-летней дочери нашла пустую бутылку из-под энергетика. Она сказала, что энергетики можно спокойно купить в местном ларьке. Ее сверстники и одноклассники покупают, говорят, что им нравится этот вкус”, — делится Ирина информацией после беседы с дочерью.

По словам женщины, в том ларьке несовершеннолетним продают и безалкогольное пиво. ”Но детям его продавать запрещено, так как в малой дозе там присутствует алкоголь”, — уверена Ирина, которая отмечает, что 5 лет назад работала в алкогольном магазине, но там детям не то что безалкогольное пиво и энергетики, но и спички не продавали.

Женщина решила провести свое собственное расследование и отправила дочь в ларек за энергетическим напитком, попутно снимая происходящее на видео. При этом Ирина отмечает, что в том ларьке детям продают энергетик в неограниченном количестве, ее дочери продали две бутылки энергетика.

На претензию Ирины, почему в ларьке продают энергетические напитки детям, продавец ответила, что закон этого не запрещает: ”Мы узнавали. По закону продажа [энергетических напитков] разрешена любому человеку, и то, что дети покупаю — это ответственность родителей”.

Ирина отмечает, что хотела вернуть две банки энергетика, которая купила ее дочь, но в ларьке отказались принимать их обратно.

Эксперт по коммуникациям Департамента защиты прав потребителя и технического надзора Анне-Май Хелемяэ говорит, что Закон об алкоголе устанавливает специальные требования к обращению с алкоголем и ограничения на употребление алкогольных напитков.

”Алкогольный напиток — это пиво с содержанием этанола более 0,5% объема и иная предназначенная для питья жидкость с содержанием этанола более 1,2% объема. Поскольку энергетические напитки и безалкогольное пиво с точки зрения закона не являются алкогольным продуктом, то регулируют продажи этих видов товара сами продавцы. Многие торговцы, исходя из чувства ответственности, добровольно ограничивают продажу этих товаров несовершеннолетним”, — отмечает Хелемяэ.

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