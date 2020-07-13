ВИДЕО | Массовые протесты в Хабаровске. "То, что сейчас происходит в России — это полный беспредел"(76)
В Хабаровске несколько дней продолжаются протесты в защиту губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
В Хабаровске несколько дней продолжаются протесты в защиту губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
“То, что сейчас происходит в России — это полный беспредел. Мы пришли к тоталитарному обществу, репрессии: 37-39 год”, — рассказал участник митинга.
“Надоело, сколько можно уже терпеть? — сокрушается другой мужчина. — Мы выбрали [Сергея Фургала губернатором], а Путин зассал. Он сейчас садит любого противника своей власти. Все, обнулился. Мы знаем, как он обнулился. Я вам так скажу: я свободный человек в своей стране. И мы имеем право на свой голос”.
12 июля митингующие в полдень собрались на площади Ленина и прошли по проезжей части центральных улиц. Вечером шествие продолжилось, передает “Интерфакс”.
Самая массовая акция в поддержку главы региона прошла в Хабаровске в субботу, 11 июля. По данным УМВД по краю, в ней приняли участие от 10 до 12 тыс. человек.
Фургал был арестован 10 июля. По версии следствия, хабаровский губернатор организовал покушение на убийство предпринимателя Александра Смольского и убийства еще двух бизнесменов — Евгения Зори и Олега Булатова — в 2004-2005 годах. По данным СКР, он также проверяется на причастность к другим особо тяжким преступлениям, совершенным на территории Хабаровского и Приморского края, а также Амурской области.
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