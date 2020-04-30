30.04.2020, 09:21

ВИДЕО: Маска, анкета, дезинфекция. Как происходит плановое лечение или прием во время ЧП


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С 27 апреля Восточно-Таллиннская центральная больница возобновила оказание планового лечения. Перед приемом пациенты должны пройти расположенный во дворе больницы контрольный пункт, где будет проверяться состояние здоровья людей и будут выдаваться маски.

Врач отделения инфекционного контроля д-р Айно Рыым рассказывает, что в целях снижения риска распространения вируса COVID пациенты должны проходить через расположенную во дворе больницы палатку, т. е. контрольный пункт. ”Цель прохождения контрольного пункта — выяснить, что у пациента отсутствуют признаки ОРВИ и у него нет жара. Кроме того, проводится опрос о состоянии здоровья домочадцев. Если всё хорошо, человек получит хирургическую маску и сможет пойти на прием”, — сказала д-р Рыым.

”В целях минимизации рисков в больнице следует носить маску правильно, соблюдать двухметровую дистанцию и дезинфицировать руки. Пациенты, поступающие на плановую госпитализацию, должны предварительно пройти тестирование на вирус COVID, — сказала д-р Рыым. — Тест можно пройти в больнице, за 24-48 часов до госпитализации. Также его можно пройти у семейного врача, однако не ранее чем за 48 часов до госпитализации, и результат, разумеется, должен быть негативным. Больница свяжется со всеми поступающими на плановую госпитализацию и подробно разъяснит ход процедуры”.

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С понедельника, 27 апреля Восточно-Таллиннская центральная больница постепенно возобновляет оказание услуг здравоохранения, сначала будет также вестись дистанционный прием. ”Если пациент получает сообщение о том, что прием пройдет дистанционно и врач позвонит ему, пожалуйста, не приходите в больницу, а ожидайте телефонного звонка. Врач может позвонить и рано утром, например, в 8 часов, пожалуйста, будьте готовы ответить на звонок”, — сказал председатель правления Восточно-Таллиннской центральной больницы Ральф Алликвеэ.

”Мы стараемся размещать приглашенных в больницу пациентов таким образом, чтобы количество находящихся на территории поликлиники пациентов позволяло выполнять требования Департамента здравоохранения и гарантировало соблюдение дистанции не менее 2 м”, — сказал д-р Алликвеэ.

Пациент будет проинформирован о приглашении на физический прием по телефону или по СМС за два дня до приема. Приглашенные в больницу должны будут пройти контрольный пункт, находящийся в установленной во дворе больницы палатке, где можно продезинфицировать руки. Также на контрольном пункте бесконтактным методом измеряется температура тела человека, работник больницы оценивает наличие респираторных симптомов и пациенту выдается хирургическая маска. Кроме того, пациент должен заполнить декларацию здоровья, и если всё в порядке, можно будет отправиться на прием или обследование/анализ. Как правило, на прием следует являться в одиночку, однако при необходимости можно взять с собой сопровождающее лицо, которое также должно пройти аналогичную процедуру на контрольном пункте.

”В связи с действующим чрезвычайным положением приходить на прием следует не позднее чем за 20 минут до его начала, однако и не ранее, во избежание скопления людей. Защитную маску необходимо носить в течение всего пребывания в здании больницы”, — сказал д-р Алликвеэ.

Если с вами не связались, об этом следует сообщить в службу поддержки клиентов по номеру 6661900 или по адресу info@itk.ee. Для записи на прием просим позвонить по телефону или воспользоваться электронной регистратурой.

Пациенты, поступающие на плановую госпитализацию, должны перед явкой в больницу пройти тест на COVID, со всеми пациентами свяжутся и подробно разъяснят порядок явки.

Больница просит всех следовать требованиям Департамента здравоохранения и, находясь в регистратуре и здании больницы, соблюдать двухметровую дистанцию, также в течение всего пребывания в больнице необходимо носить маску. В условиях чрезвычайного положения гардероб для пациентов закрыт.

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