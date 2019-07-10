10.07.2019, 15:02
ВИДЕО: Машины едут задним ходом по Лаагна теэ. Также видны грузовики и спасательная техника(1)
Читатель RusDelfi отправил видео, где видно, как автомобили едут задним ходом по "канаве". Отметим, что видео снято в тот момент, когда дорога полностью перекрыта.
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