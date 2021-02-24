ВИДЕО | Мартин Репинский разбивает рукой "стекло" автомобиля

Вчера по всей Эстонии случился дорожный коллапс. В том числе, у многих автомобилей стекла замерзли настолько, что на них образовался новый слой изо льда.
Депутат Мартин Репинский опубликовал в соцсетях шуточное видео, на котором он разбивает ледовое стекло рукой.
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