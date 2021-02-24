ВИДЕО | Мартин Репинский разбивает рукой "стекло" автомобиля

Вчера по всей Эстонии случился дорожный коллапс. В том числе, у многих автомобилей стекла замерзли настолько, что на них образовался новый слой изо льда.
Депутат Мартин Репинский опубликовал в соцсетях шуточное видео, на котором он разбивает ледовое стекло рукой.
Смотрите ролик!
Красивая женщина: как выглядит возлюбленная доктора Мясникова
В Латвии дали оценку российской вакцине от COVID-19 "Спутник V"
Как выглядит Ляйсан Утяшева без наращённых волос и косметики?
Ученые признали необратимой катастрофу на Земле