ВИДЕО | Мартин Кадай: после ухода Мерике Юрило решил, что возможности продолжать работу нет

"Это было мое собственное желание, никто в этом на меня напрямую не влиял", — сказал Кадай.

Но определяющим при принятии решения об уходе с поста стало то, что свою должность под давлением министра социальных дел Танеля Кийка покинула гендиректор департамента Мерике Юрило. "Это было последней каплей, после чего я решил, что не хочу больше продолжать работу", — пояснил он.

По словам Кадая, дело здесь скорее не в кризисе, а в политике и преследовании личных интересов. Между Департаментом здоровья и правительством возникло недоверие, и в этой ситуации у него нет возможности продолжать работу.

Как уже сообщалось, временно исполняющим обязанности генерального директора Департамента здоровья станет заведующая отделом мониторинга инфекционных заболеваний и борьбы с эпидемиями Мари-Анне Хярма. Министр социальных дел сделал аналогичное предложение и Кадаю, но тот отказался. "В тот момент я уже принял решение", — сказал чиновник.

На пост гендиректора баллотироваться Кадай не намерен, так как еще не готов руководить столь сложным и многоплановым ведомством. О своих дальнейших планах он говорит так: "Попытаюсь отдохнуть, найти точки опоры и тогда — двигаться дальше".

Напомним, 18 июня генеральный директор Департамента здоровья Мерике Юрило сообщила коллегам, что по желанию министра социальных дел Танеля Кийка покидает пост.