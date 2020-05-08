ВИДЕО | Мартин Кадай: мы считаемся с тем, что пандемия может продлиться как минимум два года

Руководитель отдела экстренной медицины Департамента здоровья Мартина Кадая отметил, что хотя с точки зрения цифр новости сегодня хорошие, ошибочно полагать, что вирус куда-то исчезнет. ”То, как он будет распространятся в будущем, мы, конечно же, сейчас не знаем. Но мы должны отдавать себе отчет [в том, что вирус останется с нами]”, — сказал Кадай.

”Мы считаемся с тем, что пандемия может продлиться как минимум два года, может, и дольше. Возвращаться болезнь будет волнами. Также мы должны принимать во внимание, что пока вакцины нет и мы можем лечить только симптомы. Коллективного иммунитета также нет, поскольку для этого должно переболеть 60-70% населения. Так что ограничения сами по себе по-прежнему не являются нашей целью. Мы будем вводить их ровно в тех объемах, которые нужны”, — подчеркнул он.

Вице-канцлер Министерства экономики и коммуникации Вильяр Луби отметил, что про прогнозу Европейской комиссии в этом году экономика Эстонии упадет на 7%. ”Но это лишь предварительные расчеты. К счастью, эстонские предприятия настроены скорее оптимистично. Скорее всего, свою роль сыграли меры помощи рынку труда. […] Положительно на экономике скажется и открытие торговых центров и островов”, — сообщил он. При этом, по словам специалиста, точный прогноз дать трудно. ”С одной стороны открытие центров подстегнет экономику, но во время кризиса и люди, и предприниматели склонны экономить, что в свою очередь будет экономику тормозить”, — отметил Луби.

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(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!