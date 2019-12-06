ВИДЕО | Мартин Хельме в Лондоне об EKRE: контролируем повестку провоцируя, эскалируя, импровизируя

Свое выступление он начал с пояснения, что такое EKRE и чем она занимается в Эстонии.

"Контролируем [в Эстонии] повестку классическим способом: провоцируя, эскалируя, импровизируя”, — сказал он. ”Говорим что-то — все начинают бегать вокруг и кричать. Мы не извиняемся, скандал длится примерно неделю. А когда страсти утихнут, то становится ясно, что мы достигли расширения политических дебатов”.

”Ты должен быть морально готов к потерям. Если ты не готов к этому, то они достанут тебя. Мы с самого начала поняли, что не будет извиняться никогда и ни перед кем”, — отметил министр.

Полностью его речь на эстонском языке можно прочитать ЗДЕСЬ.