09.11.2020, 17:10
ВИДЕО | Мартин Хельме об отставке отца: он хочет иметь возможность говорить то, что думает(4)
По словам министра финансов и председателя EKRE Мартина Хельме, Март Хельме ушел в отставку с поста министра внутренних дел по собственному желанию и для того, чтобы в будущем иметь возможность свободно высказывать свое мнение.
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