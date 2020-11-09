ВИДЕО | Мартин Хельме об отставке отца: он хочет иметь возможность говорить то, что думает

”Март (Хельме — прим.ред.) сам захотел уйти в отставку”, — сказал Мартин Хельме и добавил, что Март Хельме хочет иметь возможность свободно говорить о том, что он думает.

На вопрос о том, возможно ли свободно выражать свои мысли в нынешнем правительстве, Хельме-младший ответил: ”выходит, что невозможно”.

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