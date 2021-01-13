ВИДЕО | Мартин Хельме: нынешнее руководство Isamaa предпочло бы сохранить действующую коалицию

”С сегодняшним руководством Isamaa у нас очень хорошее сотрудничество; установилось, в принципе, хорошее взаимопонимание. Посмотрим, конечно, но у меня нет сомнения, что сегодняшнее руководство Isamaa предпочло бы сохранить нынешнюю коалицию”, — сказал Хельме.

Он подтвердил, что обе партии уже обменялись мнениями, но теперь нужно дождаться окончательного решения Isamaa.

Хотя в ходе межпартийных переговоров говорилось о том, что можно было бы продолжить работу в том же трехпартийном союзе, заменив только премьер-министра, Хельме предположил, что в этом случае всё-таки ожидаются значительные перемены. ”Я думаю, что в этом случае мы более широко посмотрим на распределение мест, а также надо будет заглянуть и в коалиционный договор”, — сказал лидер EKRE.

Согласно коалиционному договору, место премьера принадлежит Центристской партии, и имя следующего главы правительства выбирать ей. Хельме заметил, что по традиции кресло руководителя кабинета занимает лидер партии, а Ратас намерен остаться всё-таки, несмотря на отставку, у руля партии.

”Какие у них будут мысли и предложения — это они сами должны решить и нам сообщить, — сказал Хельме. — Я думаю, что они скажут нам об этом раньше, чем журналистам”.

Что будет с референдумом по вопросу брака?

Юри Ратас, сообщая о своей отставке, сказал, что из-за распада правительства второе чтение законопроекта о референдуме может быть изъято из повестки дня Рийгикогу. Хельме с этим согласился, сказав, что в сегодняшней ситуации есть большая вероятность, что окончательное голосование провалится.

”Мы обсудили и уберем этот вопрос из повестки дня, но не отзовем проект из производства”, — сказал он. Это означает, что ко второму чтению могут вернуться при более благоприятных условиях.

Все подробности отставки Юри Ратаса с поста премьер-министра Эстонии — ЗДЕСЬ.