11.11.2019, 17:40

ВИДЕО | Мартин Хельме: если Ярвика заставят уйти в отставку, то правительство развалится

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Мартин Хельме подтвердил Delfi, что EKRE по-прежнему поддерживают министра сельской жизни Мартина Ярвика, несмотря на скандал с листерией.

Хельме отметил, что если Ярвика заставят уйти в отставку, то правительство развалится. Он добавил, что это показало бы, что EKRE не доверяют.

По его словам, Райво Аэг пообщался с Ярвиком и утверждает, что СМИ неправильно его поняли.

Хельме также заявил, что обвинения в отношении Марти Куузика были сфабрикованы.

Юри Ратас прокомментировал то, что министры EKRE постоянно попадаются на лжи, тем, что у лжи ноги коротки.

Ратас встретится с Ярвиком в 18 часов. После коалиционного совета партнеры по коалиции заявили, что на этой встрече персональный вопрос Ярвика не обсуждали.

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